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Bakan Koca'dan şehir hastanesinde meydana gelen şiddet olayıyla ilgili açıklama

Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız." dedi.

28.01.2022 - 23:55 |
Bakan Koca'dan şehir hastanesinde meydana gelen şiddet olayıyla ilgili açıklama

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KONYA ŞEHİR HASTANESİNDE dün yaşanan şiddet olayında, dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız." dedi.

 

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