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Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki: 'Adalet hesap soracak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şüpheliyle ilgili paylaşımda bulunarak, “Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak” dedi.

13.02.2022 - 23:37 |
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki: 'Adalet hesap soracak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fatih’te devlet hastanesinde dün yaşanan olayda, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek beraberindekilerle saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şahısla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit-hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!”

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