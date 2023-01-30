Bakan Koca'dan 'Ömür Erez' açıklaması: Adalet, şiddete cevabını verdi

20 Ocak 2022'de, İstanbul Kartal'daki Aile Sağlığı Merkezi, kan donduran bir cinayete sahne oldu. Merkezde görevli hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun isimli saldırgan tarafından katledildi. 20 suçtan kaydı olan saldırgan Bağcılar'da bir kafede çay içerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "20 Ocak 2022’de İstanbul Kartal’da bir Aile Sağlığı Merkezimizde hemşire arkadaşımızı katleden kişi ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Olaydaki 2 kişi ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adalet, şiddete cevabını verdi." dedi.