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GündemBakan Koca'dan o açıklamalara sert tepki: 'Ama' sözüne asla izin vermeyin!
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Bakan Koca'dan o açıklamalara sert tepki: 'Ama' sözüne asla izin vermeyin!

Bakan Koca, Konya'da cuma hutbesinde; eylem yapan doktorlar ve sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama yapan imam Ahmet Gür'e sert tepki gösterdi.

13.07.2022 - 22:23 |
Bakan Koca'dan o açıklamalara sert tepki: 'Ama' sözüne asla izin vermeyin!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da cuma hutbesinde sağlık çalışanlarıyla ilgili konuşan imama tepki göstererek, “Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor” düşüncesi insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak bu hastalıklı “Ama” sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar SAYGIYI hak ediyor." dedi.

 

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