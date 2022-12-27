Bakan Koca'dan muayenehane hekimlerine müjde
Bakan Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerine ilişkin hazırlanan çalışmanın 7 Ocak'tan önce ilan edileceğini açıkladı.
27.12.2022 - 09:30 |
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından muayenehane hekimlerinin taleplerine ilişkin hazırlanan çalışmanın 7 Ocak'tan önce ilan edileceğini bildirdi.
Koca'nın açıklamaları şöyle:
"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."
MUAYENEHANE hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2022