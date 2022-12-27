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Bakan Koca'dan muayenehane hekimlerine müjde

Bakan Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerine ilişkin hazırlanan çalışmanın 7 Ocak'tan önce ilan edileceğini açıkladı.

27.12.2022 - 09:30 |
Bakan Koca'dan muayenehane hekimlerine müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından muayenehane hekimlerinin taleplerine ilişkin hazırlanan çalışmanın 7 Ocak'tan önce ilan edileceğini bildirdi.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."

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