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Bakan Koca’dan kapanma ve yasaklarla ilgili son dakika açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, “Türkiye’de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca’yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak” dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, “Bir kapatma düşünmüyoruz” diye konuştu.

30.11.2021 - 20:25 | | İHA
Bakan Koca’dan kapanma ve yasaklarla ilgili son dakika açıklaması!

Bakan Koca AK Parti MYK'da sonrası omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca “Türkiye’de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca’yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak” dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, “Bir kapatma düşünmüyoruz” diye konuştu. Türkiye’de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, “Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir” dedi.

Koca, Turkovac’ın acil kullanım onayıyla ilgili, “Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti” dedi.

Koca, ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik bir iki gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını da kaydetti.

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