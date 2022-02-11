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Bakan Koca'dan flaş çağrı! 'Yakınlarınıza hatırlatın'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan aşı çağrısı yaparak, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın" dedi.

11.02.2022 - 17:57 |
Bakan Koca'dan flaş çağrı! 'Yakınlarınıza hatırlatın'

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" dedi.

 

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