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GündemBakan Koca'dan flaş açıklama! Çok sayıda kişi yoğun bakımda
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Bakan Koca'dan flaş açıklama! Çok sayıda kişi yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da zehirlenerek hastaneye kaldırılan kişilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fahrettin Koca paylaşımında, "Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

20.07.2022 - 00:01 |
Bakan Koca'dan flaş açıklama! Çok sayıda kişi yoğun bakımda

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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