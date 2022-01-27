Bakan Koca'dan Düzcelilere teşekkür: Sabrınız karanfil kadar kıymetli

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yakınları, hem sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınamak hem de onlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için karanfil hediye etmişti.

"Sağlıkçılar şifa, refakatçiler karanfil dağıttı" başlıklı haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir haber okudum. Halkımızın kıymet bilirliğine inancım daha da arttı. Bir hastanemizde hasta yakınları arkadaşlarımıza karanfil dağıtmış. Suça eğilimli bir avuç kişiye karşı takdire şayan davranış. Tutumunuz, saygınız, yeri geldiğinde sabrınız karanfil kadar kıymetli. Sağ olun" ifadelerini kullandı.