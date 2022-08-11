Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Beklediğin anı yaşa

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini duyurmuştu.

Bakan açıklamasında, "Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" demişti.

Bakan Koca, akşam saatlerinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Carpe Diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" notunu düştü.