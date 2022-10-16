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Bakan Koca tedavisi devam eden işçilerin son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasında yaralanan işçilerin son durumunu açıkladı.

16.10.2022 - 20:43 |
Bakan Koca tedavisi devam eden işçilerin son durumunu açıkladı

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var." dedi.

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Bakan Koca tedavisi devam eden işçilerin son durumunu açıkladı