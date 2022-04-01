Bakan Koca son dakika duyurdu: Çok mutluyuz, üçte bire indi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluIuk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." dedi.