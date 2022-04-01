GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Koca son dakika duyurdu: Çok mutluyuz, üçte bire indi...
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca son dakika duyurdu: Çok mutluyuz, üçte bire indi...
ABONE OL

Bakan Koca son dakika duyurdu: Çok mutluyuz, üçte bire indi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluIuk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

01.04.2022 - 19:47 |
Bakan Koca son dakika duyurdu: Çok mutluyuz, üçte bire indi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluIuk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." dedi.

GÜNCEL HABERLER

1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat sayısı ve vakalarda son durum

1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat sayısı ve vakalarda son durum

Ramazan İmsakiyesi 2022: Sahur ve iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Nisan iftar, sahur vakitleri...

Ramazan İmsakiyesi 2022: Sahur ve iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Nisan iftar, sahur vakitleri...

Bakan Koca son dakika duyurdu: Çok mutluyuz, üçte bire indi...

Bakan Koca son dakika duyurdu: Çok mutluyuz, üçte bire indi...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat sayısı ve vakalarda son durum

1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vefat sayısı ve vakalarda son durum

Sıradaki Haber
Kız Kardeşim kadınlarına destek ikiye katlandı! Hedef 700 bin kadına ulaşmak

Kız Kardeşim kadınlarına destek ikiye katlandı! Hedef 700 bin kadına ulaşmak

Sıradaki Haber
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2022’de ne kadar olacak?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2022’de ne kadar olacak?

Sıradaki Haber
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

Sıradaki Haber