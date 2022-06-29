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Bakan Koca, Şanlıurfa'da yaşanan şiddet olayıyla ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde doktora gerçekleşen saldırı sonrası şüphelilerin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmaları kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz ettiklerini açıkladı.

29.06.2022 - 02:00 | | İHA
Bakan Koca, Şanlıurfa'da yaşanan şiddet olayıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Urfa’dan yeni haber. Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir” ifadelerini kullandı.

 

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