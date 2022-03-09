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Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının özlük haklarında son noktaya gelindi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili çalışmada önemli bir mesafe katedildiğini, son noktaya gelindiğini söyledi.

09.03.2022 - 12:33 | | Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA)
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının özlük haklarında son noktaya gelindi

 

Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, özlük haklarını alamadığını iddia eden doktorların yurt dışına gitmesi ve eylemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" cümlesinin anımsatılması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler.

Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi.

Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir; 14 Mart günü Tıp Bayramını nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" dedi.

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