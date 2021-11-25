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Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Önümüzdeki günlerde başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum." diyerek açıklamada bulundu.

25.11.2021 - 20:48 |
Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Önümüzdeki günlerde başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum." açıklamasında bulundu.

 

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