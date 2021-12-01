Bakan Koca: Marmara'da fırtınadan kaynaklı 63 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi.
01.12.2021 - 01:02 |
Bakan Koca, Marmara Bölgesinde yaşanan fırtınaya bağlı afetlerle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.