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Bakan Koca: İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor" dedi.

03.09.2022 - 20:28 | | DHA
Bakan Koca: İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) gireceklere başarılar dileyerek, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kaydetti.

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