Bakan Koca: Hekime saldıran hastane personeli 11 yıl ceza aldı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022’de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz" dedi.