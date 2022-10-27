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Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Meclis'te kabul edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

27.10.2022 - 20:59 |
Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Meclis'te kabul edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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