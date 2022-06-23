Bakan Koca 'hayırlı olsun' dedi ve sevindiren haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarıyla ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde: Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KANUN, Meclisten bir hafta önce geçmişti. Hayırlı olsun.