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Bakan Koca: Görevimizde yeni döneme başladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık görevinde yeni döneme başladıklarını belirterek, önceliklerinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu açıkladı.

05.06.2023 - 11:40 |
Bakan Koca: Görevimizde yeni döneme başladık

Yeni kabinede Sağlık Bakanlığı görevine devam eden Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" dedi.

Bakan Koca: Görevimizde yeni döneme başladık

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