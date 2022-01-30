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GündemBakan Koca: Fenalaşan şeker hastası, kapalı yol açılarak hastaneye kaldırıldı
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Bakan Koca: Fenalaşan şeker hastası, kapalı yol açılarak hastaneye kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı bir köyde fenalaşan ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 72 yaşındaki şeker hastasının UMKE ve sağlık ekiplerinin 4 saatlik çabası ile hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

30.01.2022 - 18:41 |
Bakan Koca: Fenalaşan şeker hastası, kapalı yol açılarak hastaneye kaldırıldı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Bozkurt'un bir köyünde yaşayan 72 yaşındaki bir şeker hastası fenalaşınca ekiplerimizden yardım istendi. UMKE ve 112 Acil, kış şartları nedeniyle kapalı yolları aşarak, hastamızı hastaneye kaldırdı" dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda ise hastaya 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldığı ve yollar iş makinesiyle açıldıktan sonra Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü bilgilerine yer verildi.

Bakan Koca: Fenalaşan şeker hastası, kapalı yol açılarak hastaneye kaldırıldı

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