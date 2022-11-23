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Bakan Koca: Düzce merkezli depremde yaralı sayısı 93

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düzce merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93” dedi.

23.11.2022 - 19:04 | | İHA
Bakan Koca: Düzce merkezli depremde yaralı sayısı 93

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce’de 1’i ağır 37 yaralı; İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

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