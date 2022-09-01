Bakan Koca duyurdu! Süreç resmen başladı

13.163 Hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercihler alınmaya başlandı.

106.Dönem DHY Kurası için https://pbs.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak tercihler 7 Eylül’e kadar devam edecek.

Hekimlerin yerleştirmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından, 9 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak.

106. dönem DHY kapsamında, 11.902’si tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen hekim ve 1.261’i ihtisaslarını tamamlayan uzman hekim olmak üzere, toplam 13.163 hekimin görev yerleri belirlenecek.

BAKAN KOCA DUYURDU

Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şöyle: 1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 DOKTORUN GÖREV YERLERİNİN belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr’den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak.