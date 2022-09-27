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GündemBakan Koca duyurdu: 65 yaş üstü için grip aşıları tanımlandı
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Bakan Koca duyurdu: 65 yaş üstü için grip aşıları tanımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan için grip aşısının tanımlandığını duyurdu.

27.09.2022 - 20:57 |
Bakan Koca duyurdu: 65 yaş üstü için grip aşıları tanımlandı

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı. 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın GRİP AŞILARI e-Nabız’a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını DOKTOR REÇETESİ ile eczanelerden alabilir.

 

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Bakan Koca duyurdu: 65 yaş üstü için grip aşıları tanımlandı

Bakan Koca duyurdu: 65 yaş üstü için grip aşıları tanımlandı