Bakan Koca duyurdu: 65 yaş üstü için grip aşıları tanımlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan için grip aşısının tanımlandığını duyurdu.
27.09.2022 - 20:57 |
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı. 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın GRİP AŞILARI e-Nabız’a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını DOKTOR REÇETESİ ile eczanelerden alabilir.
65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın GRİP AŞILARI e-Nabız’a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını DOKTOR REÇETESİ ile eczanelerden alabilir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2022