Bakan Koca duyurdu: 65 yaş üstü için grip aşıları tanımlandı

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı. 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın GRİP AŞILARI e-Nabız’a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını DOKTOR REÇETESİ ile eczanelerden alabilir.

65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın GRİP AŞILARI e-Nabız’a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını DOKTOR REÇETESİ ile eczanelerden alabilir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2022