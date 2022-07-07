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Bakan Koca: Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun." ifadelerini kullandı.

07.07.2022 - 02:03 |
Bakan Koca: Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız

Bakan Koca, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Koca, yaptığı açıklamada "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Doktor Ekrem Karakaya'nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum" dedi.

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