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Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz" dedi.

17.07.2022 - 00:36 |
Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Doktoruma Saygı' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Tıp doktorları olarak, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun" ifadelerini kaydetti.

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