GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi
ABONE OL

Bakan Koca: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldiğini duyurdu.

02.07.2023 - 12:33 | | HABER MERKEZİ
Bakan Koca: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz. Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için helikopter ve kara ambulanslarımızla, UMKE ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın" dedi.

Korhan Berzeg'in görüldüğü iddia edilmişti! Görülen kişi ile ilgili flaş gelişme
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKorhan Berzeg'in görüldüğü iddia edilmişti! Görülen kişi ile ilgili flaş gelişmeHaberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Bakan Uraloğlu: 2 bin 575 kırsal yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme istasyonu kurduk

Bakan Uraloğlu: 2 bin 575 kırsal yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme istasyonu kurduk

Borçlu milyonları ilgilendiren gelişme! Vergi affında başvuru için son fırsat! İşte kapsamı ve detayları

Borçlu milyonları ilgilendiren gelişme! Vergi affında başvuru için son fırsat! İşte kapsamı ve detayları

Bakan Koca: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi

Bakan Koca: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi