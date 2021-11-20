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Bakan Koca: Aşıda kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." dedi.

20.11.2021 - 17:47 |
Bakan Koca: Aşıda kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." dedi.

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