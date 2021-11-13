Bakan Koca açıkladı: Kırmızı hiçbir il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs risk durumu haritasında kırmızı hiçbir ilin kalmadığını duyurdu. Koca, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkâri de Mavi!. Şanlıurfa turuncu, hedef tek renk mavi! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkâri de mavi!" ifadelerini kullandı.