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Bakan Koca: 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1834'ü yoğun bakım servisinde olmak üzere 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

17.03.2023 - 09:27 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Koca: 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "9 bin 881 depremzede hastamızın tedavisi, yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor. 1834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya'dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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