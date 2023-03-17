Bakan Koca: 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1834'ü yoğun bakım servisinde olmak üzere 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.
17.03.2023 - 09:27 | | ANKARA, (DHA)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "9 bin 881 depremzede hastamızın tedavisi, yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor. 1834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya'dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.