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GündemBakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı
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Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı.

04.05.2022 - 23:21 |
Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" ifadelerine yer verdi.

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