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Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz" dedi.

08.02.2023 - 14:47 |
Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor" denildi. 

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