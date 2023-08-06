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Bakan Koca: 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden 6 ay geçtiğini belirterek "1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda." dedi.

06.08.2023 - 22:55 | | İHA
Bakan Koca: 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildi

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Depremin üzerinden 6 ay geçti. 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295’i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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