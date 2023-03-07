Bakan Kasapoğlu'ndan, depremde ölen 78 bakanlık personeli için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden 78 bakanlık personeli için taziye mesajı paylaştı.
07.03.2023 - 16:37 |
Bakan Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizden 78 çalışma arkadaşımızı depremde kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Kaybettiğimiz canlarımızın her birine Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.