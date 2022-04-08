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Bakan Kasapoğlu Merve Akpınar ile Şanlıurfa’da buluştu

 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Kız çocuklarının kaderini değiştireceğim’ açıklamalarıyla gündeme gelen 14 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Akpınar ile Şanlıurfa’da bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl yaptığı telefon görüşmesinde Merve’yi memleketinde ziyaret edeceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, hem sözünü gerçekleştirdi hem de yeni salon yapılacağının müjdesi verdi.

08.04.2022 - 17:38 |
Bakan Kasapoğlu Merve Akpınar ile Şanlıurfa’da buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hentbol oyuncusu Merve Akpınar ile Şanlıurfa’da buluştu. Şanlıurfalı 14 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını gözyaşlarıyla anlatmıştı.Merve Akpınar, “Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim” demişti.Şanlıurfa’da toprak sahaya çizgiler çekerek hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Akpınar, açıklamalarıyla büyük yankı uyandırmış, birçok kurum, kuruluş ve kişi Merve'ye destek olmak için seferber olmuştu.

Bakan Kasapoğlu Merve Akpınar ile Şanlıurfa’da buluştu



Bakan Kasapoğlu Merve’ye verdiği sözü tuttu

Haberin yayınlanmasının ardından Bakan Kasapoğlu da Merve Akpınar'ı aramış, tesis ve ihtiyaçlar noktasında ne gerekiyorsa bir ağabeyleri olarak her zaman yanlarında olduğunu belirtmişti.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hentbol oyuncusu Merve Akpınar ile Şanlıurfa’da buluştu.
Açılış ve programlara katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da merkez Karaköprü ilçesinde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından sahneye, geçen yıl Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da toprak sahada antrenman yaptıklarını anlatan konuşmasıyla dikkati çekip, büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'ı çıkardı.
Merve'nin kendilerinden istediği spor sahası talebini de görüştüklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Merve'nin ve arkadaşlarının istediği salon imkanını ve hentbolla ilgili alt yapıyı da Şanlıurfamıza kazandıracağımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Merve için, arkadaşları için ve gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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