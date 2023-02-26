Bakan KaraismailoÄŸlu duyurdu: Ä°lk etapta 1800 konteyner

-Bakan KaraismailoÄŸluâ€™nun konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

21 gÃ¼n geÃ§ti, zorlu bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tik. Buradaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bir nebze olsun daha fazla nefes alabilmeleri iÃ§in konteyner kent Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. AltÄ±nÅŸehir Mahallesiâ€™nde bulunmaktayÄ±z. AdÄ±yamanâ€™Ä±n batÄ± kÄ±smÄ±nda. BugÃ¼n itibari ile 300 ailemizi buraya yerleÅŸtireceÄŸiz. Ã‡adÄ±rdaki hayatlarÄ± konteyner ve prefabrik alanlara almaya baÅŸlÄ±yoruz. Ã‡adÄ±rda yaÅŸamak ara bir formÃ¼ldÃ¼. Burada daha dÃ¼zenli bir hayat olacak konteyner kentlerde. Konteyner alan iÃ§in gerekli her ÅŸey var burada. EÅŸyasÄ±yla, acil ihtiyaÃ§ malzemelerine, Ä±sÄ±tmasÄ±yla barÄ±nmasÄ±yla, banyosu tuvaletiyle bÃ¼tÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± konteynerde giderebileceÄŸimiz bir alan Ã¼rettik.

BurasÄ± sadece ÅŸehrin batÄ± kÄ±smÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸimiz alan, ÅŸehrin doÄŸu tarafÄ±nda da 2 bin 500 konteyner alabilecek alanÄ±n alt yapÄ±sÄ±nÄ± bitirmek Ã¼zereyiz.

20 gÃ¼ndÃ¼r Ã§ok bÃ¼yÃ¼k iÅŸler baÅŸarÄ±ldÄ±. KonutlarÄ±mÄ±z planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z alanlardaki zemin etÃ¼tleri, sondajlar bitiyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta inÅŸallah inÅŸaatlarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Ã‡ok yoÄŸun bir mÃ¼cadele var. Devlet-millet el ele bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±mÄ±zla cansiperane bir Ã§alÄ±ÅŸma var.

ADIYAMAN'DA 300 KONTEYNER TESLÄ°M EDÄ°LÄ°YOR

1825 konteyner kapasiteli alandayÄ±z. BugÃ¼n 300â€™Ã¼nÃ¼ teslim edeceÄŸiz. Ã‡ok yoÄŸun, mÃ¼thiÅŸ bir mÃ¼cadele var. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± hafifletebilmek en bÃ¼yÃ¼k amacÄ±mÄ±z.

'ÅžEHRÄ°N KUZEYÄ°NDE 25 BÄ°N KONUT PLANLIYORUZ'

AdÄ±yamanâ€™Ä±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± etkilendi. Åžehrin doÄŸu kÄ±smÄ±nda da prefabrik alanlar Ã¼retiyoruz. Bin 300 bina yÄ±kÄ±ldÄ±, toplamda 25 bin binadan bahsediyoruz. KÄ±sa zamanda kalÄ±cÄ± konutlar iÃ§in yoÄŸun mÃ¼cadele veriyoruz. Åžehrin kuzeyinde 25 bin konut planlÄ±yoruz.

Konteyner kentlerimizi de donatÄ±yoruz. Toplamda 21 metrekarelik alan.DÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ konteyner alan iÃ§in her ÅŸey var. Acil ihtiyaÃ§ maddelerine kadar, Ä±sÄ±tma, barÄ±nma ile bÃ¼tÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ± giderebileceÄŸimiz alan Ã¼rettik. YaÅŸam iÃ§in gerekli ÅŸeyleri 21 metrekareye sÄ±ÄŸdÄ±rÄ±yoruz. Her sokakta bir konteyner Ã§amaÅŸÄ±r makinesi alanÄ± oluÅŸturuluyor.

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AdÄ±yamanâ€™da 25 bin konut planlandÄ±. Hedefimiz bir yÄ±l iÃ§erisinde tamamlanmasÄ±. AdÄ±yaman daha iyi hale kavuÅŸacaktÄ±r. Gerekli olan tek ÅŸey zaman.

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Ã‡adÄ±r kentlerde kalanlarÄ±n, yaÅŸam kalitesinin yÃ¼kseltilmesi iÃ§in konteyner kentlere taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Bakan KaraismailoÄŸlu ayrÄ±ca geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n, "Bir taraftan yeni alanlarÄ±n tespiti ve inÅŸaatlarÄ±n baÅŸlamasÄ± diÄŸer taraftan Ã§adÄ±r kentlerde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n konteynÄ±r kentlere transferler edilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. AltÄ±nÅŸehir Mahallesi'nde 1800 konteyner alanÄ±mÄ±zda yarÄ±ndan itibaren misafirlerimizi aÄŸÄ±rlamaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Ä°limizin doÄŸusunda bulunan otogar ve AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Ã§evresinde prefabrik yaÅŸam alanlarÄ± ile ilgili altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam etmekte, ilimizim gÃ¼neyinde prefabrik geÃ§ici konutlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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