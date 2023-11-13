Bakan Işıkhan duyurdu: SGK’ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “KPSS puanı baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumumuza alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz” dedi.
13.11.2023 - 18:45 | | İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu’na KPSS puanı baz alınarak 25 personel alınacağını belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:
“Sosyal Güvenlik Kurumumuza, KPSS puanı baz alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz.
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