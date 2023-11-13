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Bakan Işıkhan duyurdu: SGK’ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “KPSS puanı baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumumuza alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

13.11.2023 - 18:45 | | İHA
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK’ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu’na KPSS puanı baz alınarak 25 personel alınacağını belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuza, KPSS puanı baz alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz.
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