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Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22.06.2023 - 18:58 | | DHA
Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Bakan Güler, tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemi vurgulandı.

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