Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Bakan Güler, tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemi vurgulandı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov 22 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı… pic.twitter.com/4bOJRbQAb7