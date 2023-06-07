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Bakan Güler, TSK komuta kademesini kabul etti

Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler, yeni gÃ¶revi nedeniyle ziyarette bulunan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti.Â

07.06.2023 - 13:26 |
Bakan Güler, TSK komuta kademesini kabul etti

â€‹BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Bakan GÃ¼ler, yeni gÃ¶revinden dolayÄ± 'hayÄ±rlÄ± olsun'Â ziyareti gerÃ§ekleÅŸtiren Genelkurmay BaÅŸkan Vekili ve Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Atilla GÃ¼lanÂ ve Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Orgeneral SelÃ§uk BayraktaroÄŸlu'nu kabul etti.

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