Bakan Güler, TSK komuta kademesini kabul etti
Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler, yeni gÃ¶revi nedeniyle ziyarette bulunan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti.Â
07.06.2023 - 13:26 |
â€‹BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Bakan GÃ¼ler, yeni gÃ¶revinden dolayÄ± 'hayÄ±rlÄ± olsun'Â ziyareti gerÃ§ekleÅŸtiren Genelkurmay BaÅŸkan Vekili ve Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Atilla GÃ¼lanÂ ve Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Orgeneral SelÃ§uk BayraktaroÄŸlu'nu kabul etti.