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Bakan Güler: Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

05.07.2023 - 20:05 | | DHA
Bakan Güler: Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Güler'in açıklamaları paylaşılarak, "Sn. Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk. Genel Sekreter Stoltenberg’i kutluyor, ittifak için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Bakan Güler: Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk

Bakan Güler: Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk