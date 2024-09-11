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Bakan Göktaş ve Bakan Tunç, Narin'in kabrini ziyaret edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin hakkında açıklama yaptı. Bakan Göktaş, "Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. " dedi. Göktaş, devamında "Adalet Bakanımız ile Diyarbakır’da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

11.09.2024 - 10:52 | | DHA
Bakan Göktaş ve Bakan Tunç, Narin'in kabrini ziyaret edecek

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar. işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin’in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ile Diyarbakır’da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz.

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