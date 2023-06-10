Bakan Göktaş: Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezleri tüm illerimizde yaygınlaşacak

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay’a bir dizi programa katılmak için gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi ve depremzedeler için oluşturulan Bekir Apaydın Sosyal Market'i ziyaret etti. Daha sonra deprem sonrası prefabrik konutlarda yaşamlarını sürdüren afetzedelerle görüşen Bakan Göktaş, burada 7 engelli vatandaşa akülü araç hediye etti. Bakan Göktaş, bu ziyaretlerin ardından Hatay Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş, Hatay’da depremin yaralarını sarmak adına devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

6 İLDE YENİ BAKIMEVLERİ AÇILACAK

Bakanlık olarak özellikle yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini ve sosyal hayata aktif katılımlarına özel bir önem verdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Rehberlik ve danışmanlık, gündüz bakım ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin verildiği Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezlerinin tüm illerimizde yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımız tarafından yürütülen FRIT II Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması Projesi (SOHEP) kapsamında Hatay dâhil olmak üzere 6 ilimizde; Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Hatay, Bursa ve Adana'da yaşlılarımıza yönelik Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nin açılması planlandı” diye konuştu.

'608 VATANDAŞ HİZMET ALIYOR'

Merkezin bulunduğu binanın deprem sonrası sağlamlık testlerinin yapıldığını ve testlerin olumlu çıkmasının ardından hizmete hazır hale getirildiğini aktaran Bakan Göktaş, “Merkezde resim, müzik, el sanatları, ebru kursları, fizyoterapi, kültürel, sosyal, sportif faaliyetler, servis ve öğle yemeği gibi birçok hizmet sunulacak. Şu an için Türkiye genelinde yaşlı vatandaşlarımıza bu hizmetleri sunan 38 merkezimizden 608 vatandaşımız faydalanmaktadır. Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile hedefimiz yaşlılarımızın ve ailelerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak kaliteli ve ücretsiz gündüz hizmetleri sunmak. Bu merkezlerimizin bakanlığımızın ana hizmet birimlerinden birisi olmasını planlıyoruz” dedi. (DHA)