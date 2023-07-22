Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi ile son dönemde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alınmıştır" denildi.