Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile telefonda görüştü.
22.07.2023 - 14:00 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi ile son dönemde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alınmıştır" denildi.