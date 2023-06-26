Bakan Fidan, Karadağ'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bakanımız, Karadağ Dönem Başkanlığı’nda 27 Haziran 2023 tarihinde Podgoritsa’da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katılmak üzere 26-27 Haziran 2023 tarihlerinde Karadağ’a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bakanımız, zirve çerçevesinde katılımcılara hitapta bulunacak ve bazı ikili temaslar gerçekleştirecektir."