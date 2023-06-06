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Bakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06.06.2023 - 22:34 | | DHA
Bakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Kaskarelis arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Kaskarelis, mevkidaşı Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken, iki Bakan arasında düzensiz göç konusu da ele alındı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir” ifadelerine yer verdi.

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