Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü: Yakın çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Kurumsal çalışmaların güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir? O konuda bazı görüşlerimizi birbirimizle paylaştık. Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yollarıyla ilgili, kalkınma konularıyla da görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam eden acımasız katliamını da hassasiyetle değerlendirdik.

İLK FIRSATTA AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEĞİM

İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde iki ülke için, iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir. Değerli kardeşim Sayın Bayramova, Ankara'ya yaptıkları bu ziyaretten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve benim de ilk fırsatta kardeş Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğimi ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz değerli kardeşim.

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