Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.