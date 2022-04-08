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Bakan Dönmez'den İsrail açıklaması: Mayıs ayında olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de en ekonomik, en uygulanabilir, en hızlı çözüm Türkiye'nin içinde bulunduğu çözüm. İsrail'e ziyaret muhtemelen mayıs ayında olacak, görüşmeler olumlu gidiyor.

08.04.2022 - 19:15 |
Bakan Dönmez'den İsrail açıklaması: Mayıs ayında olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Ziyaret muhtemelen mayıs ayında olacak, görüşmeler olumlu gidiyor. Doğu Akdeniz'de en ekonomik, en uygulanabilir, en hızlı çözüm Türkiye'nin içinde bulunduğu çözüm. Diğer ülkeler tarafından da o yönde bir irade oluşmaya başladı" dedi.

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