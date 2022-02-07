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Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili olarak son gelişmeleri aktardı. Bakan Dönmez, Isparta il ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekenin kalmadığını duyurdu.

07.02.2022 - 01:24 |
Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama

Isparta'da il ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebekenin kalmadığını açıklayan Bakan Dönmez "İlk etapta 113 bin abonemiz enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimiz merkezdeki işlerini bitirir bitirmez kırsala doğru yönlendiriyor. Yarın büyük oranda kırsaldaki arızaları da gidermiş olacağız. Sosyal medyada ciddi bilgi kirliğiyle karşılaştık. Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor gibi. Bunların aslı yok. Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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